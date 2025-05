Buone notizie in casa Roma: Ranieri ritrova un altro calciatore per la partita contro la Fiorentina

Mentre la Fiorentina attende di scendere in campo al Benito Villamarìn, la Roma continua a preparare la partita di domenica che la vedrà ricevere all'Olimpico proprio la squadra di Palladino. Nella seduta d'allenamento di oggi - riporta Vocegiallorossa - sono arrivate buone notizie per Claudio Ranieri.

Un altro rientro per Ranieri

Oltre a Nelsson, rientrato già ieri, si è rivisto infatti anche Abdulhamid. L'impressione è che il tecnico giallorosso potrà convocare tutti i calciatori per la sfida di domenica, con l'unica eccezione di Dybala la cui stagione è finita ormai da qualche settimana.