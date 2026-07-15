Canovi: "Paratici un ottimo direttore sportivo, abituato a spendere tanto. Brava anche la Fiorentina a metterci i soldi"

L'agente di mercato Dario Canovi ha brevemente commentato l'operato di Paratici alla guida del reparto mercato della Fiorentina. Questo il suo commento a TMW Radio.

Il commento di Canovi

"Che Paratici sia un ottimo direttore sportivo è comprovato. È anche abituato a spendere tanto, come accadeva alla Juventus. Quando hai i soldi dei certo è più facile fare mercato, quindi bravo lui ma brava anche la società".