Di Marzio: "Investimento importante della Fiorentina per un sedicenne dell'Union Brescia. Spesa oltre il milione"

La squadra mercato viola sembra davvero essere tornata ad agire con decisione sullo scouting. Secondo quanto ha rivelato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato - L'originale, sarebbe imminente l'acquisto di un giovanissimo sedicenne dall'Union Brescia.

Le parole di Di Marzio

“La Fiorentina fa un investimento importante su un giovane 2010, tutti dicono sia il più forte della sua annata. Si chiama Dennis Beldenti e gioca nell'Union Brescia, la squadra viola sborserà 1 milione di euro per questo sedicenne”.

Caratteristiche e ruolo

Si tratta di un difensore centrale roccioso e abile con la palla fra i piedi. Nell'ultimo anno il giocatore ha decisamente bruciato le tappe passando dall'Under 15 alla Primavera dell'Union Brescia, con la quale ha già registrato 15 presenze.