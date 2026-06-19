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Martinelli verso un altro anno in Serie B: occhi sul mercato, non solo Sampdoria

Redazione /
Tommaso Martinelli
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Quale sarà il futuro di Tommaso Martinelli? La Fiorentina attende il momento giusto per poter approfittare delle sue potenzialità, ma intanto tutto lascia pensare a un'altra stagione di prestito per il classe 2006.

Martinelli verso un altro anno di cadetteria

I sei mesi alla Sampdoria sono stati decisamente positivi per il ragazzo. E i blucerchiati vorrebbero trattenerlo per un'ulteriore stagione, cercando di convincere la Fiorentina. Eppure non sono soli.

Non c'è solo la Sampdoria

Occhio anche all'Avellino, già interessato a Kouadio e particolarmente in contatto con il club viola di recente. Oltre a Pigliacelli e Desplanches, gli irpini valutano anche Martinelli. Lo riporta Il Mattino.

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