Martinelli verso un altro anno in Serie B: occhi sul mercato, non solo Sampdoria

Quale sarà il futuro di Tommaso Martinelli? La Fiorentina attende il momento giusto per poter approfittare delle sue potenzialità, ma intanto tutto lascia pensare a un'altra stagione di prestito per il classe 2006.

Martinelli verso un altro anno di cadetteria

I sei mesi alla Sampdoria sono stati decisamente positivi per il ragazzo. E i blucerchiati vorrebbero trattenerlo per un'ulteriore stagione, cercando di convincere la Fiorentina. Eppure non sono soli.

Non c'è solo la Sampdoria

Occhio anche all'Avellino, già interessato a Kouadio e particolarmente in contatto con il club viola di recente. Oltre a Pigliacelli e Desplanches, gli irpini valutano anche Martinelli. Lo riporta Il Mattino.