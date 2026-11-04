L'Europa potrebbe ritrovare una vecchia conoscenza della Fiorentina: in viola fece sognare

Il richiamo dell'Europa è forte per un tecnico che l'ambiente della Fiorentina ricorda con particolare piacere. Si tratta di Paulo Sousa che, secondo quanto riporta Sportske Novosti, è tra i candidati per la panchina della Dinamo Zagabria.

Possibile ritorno in Europa dopo 3 anni

La compagine croata, tra campionato ed Europa League, viene da 2 sconfitte nelle ultime 3 partite e sta seriamente pensando di cambiare guida tecnica. La scelta potrebbe ricadere dunque su Paulo Sousa, che non allena una squadra europea dal 2023. In quel caso era la Salernitana, condotta alla salvezza nella stagione 2022/23 per poi essere esonerato nel mese di ottobre dopo sole 8 giornate di campionato. In seguito, 2 anni negli Emirati alla guida dello Shabab Al-Ahli con 4 titoli conquistati.

A Firenze raggiunse la vetta

Si profila dunque un nuovo capitolo nella carriera del portoghese, che ha nella Fiorentina una delle formazioni in cui ha dato il meglio di sé. Partito tra mille dubbi nell'estate del 2015, nel girone d'andata portò i viola addirittura al primo posto in classifica. Un calo nel girone di ritorno fece scivolare la squadra al quinto posto finale, ma quelle vissute in quei mesi restano emozioni che la città difficilmente potrà dimenticare.

