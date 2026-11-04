Graziani: "Gonçalves ad oggi per Vanoli è un'alternativa. Critiche esagerate a Fagioli"

A Radio Bruno ha parlato l'ex attaccante gigliato Ciccio Graziani, commentando alcuni argomenti di casa Fiorentina, dal centrocampo alla gestione di Gonçalves.

‘Non è possibile che Gonçalves non sia in condizione, quindi…’

"Oulaï non mi dispiace, poi se vogliamo dare più spazio a Fagioli va bene. Però non è che Fagioli e Ndour siano così indispensabili per questa Fiorentina. Le grosse difficoltà di questa squadra sono nella fase difensiva: è lì che mi concentrerei a gennaio. Gonçalves? Lo abbiamo visto poco. Non ritengo possibile che un giocatore dopo due mesi non sia ancora in condizione. Evidentemente Vanoli non lo considera un giocatore più importante degli altri. Ad oggi dobbiamo vederlo come un'alternativa a chi gioca dal primo minuto.

‘Esagerate le critiche a Fagioli’

"Le continue critiche a Fagioli mi sembrano esagerate. Bisognerebbe essere più equilibrati nel dare i giudizi. Per me resta un buon giocatore, ha qualità, tecnica e visione di gioco. Ovviamente non è un fenomeno, ma non dimentichiamoci che è nel giro della Nazionale: quindi tanto bischero non deve essere".