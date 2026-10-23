Balbo: "A Firenze ero un giocatore delle giovanili, qua sono uno come gli altri. Sapevo che sarebbe stata la scelta migliore"

Nel podcast Vinotinto Radio è apparso come ospite Luis Balbo, ex giocatore venezuelano della Fiorentina passato in estate allo Sturm Graz, in Austria. Il terzino ha avuto anche modo di ripercorrere il suo periodo a Firenze, senza filtri.

Sull'addio alla Fiorentina

“Bisogna correre dei rischi per raggiungere traguardi migliori, e quando si è presentata questa opportunità, ho pensato che fosse la cosa migliore che potesse capitarmi, perché avevo bisogno di giocare. Ho giocato 10 partite con la prima squadra della Fiorentina, ma non è la stessa cosa essere considerato un giocatore delle giovanili rispetto ad arrivare in un altro club ed essere visto come un giocatore qualsiasi”.

Sulla Nazionale

“Ogni volta che so di essere convocato, non vedo l'ora di essere selezionato. Far parte della Nazionale è un onore immenso. L'obiettivo è molto chiaro, ma abbiamo ancora molto da migliorare. Nelle ultime partite abbiamo visto che abbiamo giocato bene, ma ci sono ancora aspetti da perfezionare. Passo dopo passo, diventeremo più forti”