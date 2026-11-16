Un giovanissimo bomber della Fiorentina finisce nel mirino del Borussia Dortmund

C'è un giovanissimo giocatore della Fiorentina che è finito nel mirino di un top club europeo. L'attaccante viola dell'Under 17 Angelo Gobbo, capace di segnare 12 gol in 8 partite, piace al Borussia Dortmund.

L'interesse

Come riporta tuttomercatoweb.com, il club tedesco è sempre alla ricerca di talenti italiani e oltre a Gobbo seguirebbe anche Inacio dell'Atalanta, ma anche i difensori Reggiani e Mané.

Il cavillo

Angelo Gobbo, fa sapere la Fiorentina, è legato alla società viola da un contratto professionistico e per questo una sua possibile cessione dovrà essere trattata tra club come le altre operazioni di mercato.