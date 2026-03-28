Borghi: "Ndour sta abbantendo un po' di muri adesso, prima non vinceva un contrasto e non rincorreva l'avversario"

Stefano Borghi, telecronista di Sky Sport, ha parlato dell'Italia Under 21, impegnata nella qualificazione agli Europei, e del centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, autore del gol pareggio contro l'Inter in campionato e che aperto le marcature per gli Azzurrini nel 4-0 rifilato alla Macedonia del Nord.

Sull'Under 21 allenata da Baldini

Borghi si è espresso così sull'Italia Under 21: “Non ne parla nessuno ma l’U21 fa grandi partite. Questa è una squadra che fa un calcio diverso rispetto al calcio italiano messo sotto processo, quello arretrato. Mi fa piacere che il Ct Baldini sia entrato così nella testa di questo gruppo e che siao migliorati tutti i calciatori. Uno è Ndour, che ha segnato ancora nella Fiorentina in cui prima non aveva spazio".

Su Ndour

E a proposito del centrocampista viola Cher Ndour ha commentato: "Lui deve abbattere un po' di muri perchè ha caratteristiche interessanti e lo sta facendo. Ha segnato, sta arrivando anche fisicamente. Prima vedevi soltanto un calciatore con un fisico straripante che non vinceva un contrasto e non rincorreva l’avversario. Adesso invece sta arrivando".