Il Giudice Sportivo squalifica un centrocampista della Roma in vista della Fiorentina

Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo sulle decisioni riguardo la 34esima giornata di Serie A ha confermato la squalifica di un turno per El Aynaouoi, centrocampista della Roma che salterà la sfida contro la Fiorentina.

La decisione

Il giocatore franco marocchino ha ricevuto il quinto cartellino giallo della sua stagione nel match vinto 2-0 in casa del Bologna e per questo non sarà di scena lunedì sera all'Olimpico contro i viola.

Il comunicato

Una giornata di squalifica per EL AYNAOUI Neil Yoni (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).