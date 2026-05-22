Il Franchi apre le porte ai tifosi: approvata la delibera per la Festa della Curva Fiesole

Lo stadio Artemio Franchi si prepara ad accogliere un appuntamento importante: la “Festa della Curva Fiesole 2026”, storico momento di incontro della tifoseria viola. La giunta ha approvato la delibera presentata dall’assessora allo sport Letizia Perini che dichiara l’interesse dell’amministrazione per lo svolgimento dell'evento, in programma il 5 e 6 giugno.

“Lo sport è uno straordinario strumento di inclusione, partecipazione e crescita sociale. La Festa della Curva Fiesole rappresenta un momento importante di aggregazione e appartenenza per tutta la comunità viola, ancora più significativo nell’anno del centenario della Fiorentina”, ha dichiarato l’assessora allo sport Letizia Perini.