La Fiorentina Primavera, che attende il nuovo allenatore, sfiderà l'Atalanta per la Supercoppa. I dettagli

La Fiorentina Primavera, tornata alla vittoria di uno Scudetto dopo oltre 40 anni, si giocherà la Supercoppa di categoria contro l'Atalanta, che ha vinto la Coppa Italia.

Data e luogo

La Lega Calcio ha comunicato che la gara tra Fiorentina e Atalanta, valida per l’aggiudicazione della Supercoppa Primavera 2026/2027, avrà luogo all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, mercoledì 9 settembre 2026 con inizio alle ore 18:00.

Diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sportitalia, come di consueto emittente che segue il campionato Primavera. La Fiorentina Primavera attende ancora il sostituto di Daniele Galloppa, passato al Modena: dovrebbe trattarsi, come detto ampiamente in queste ore, di Aurelio Andreazzoli.