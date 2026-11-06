Dragusin: "Sappiamo quanto significa questa partita, vogliamo dare gioia ai tifosi. Stiamo lavorando molto sulla difesa"

Radu Dragusin, difensore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società: tra i temi affrontati la sfida contro la Juventus di domenica, la sua carriera e la fase difensiva dei viola.

Sulla partita contro la Juventus

“Ci arriviamo bene. La vittoria contro il Sassuolo ci ha dato ancora più fiducia nella forza del nostro gruppo. Avevamo bisogno di questi tre punti, sia per la classifica sia per confermare i progressi delle ultime settimane, soprattutto dopo alcune partite in cui avevamo la sensazione di poter raccogliere di più: ora ci aspetta un altro avversario forte e vogliamo dare continuità ai risultati positivi. Sappiamo quanto questa partita significhi per i nostri tifosi. Dobbiamo essere concentrati, restare uniti e dare tutto in campo”.

Sulla difesa

“Ci stiamo lavorando molto. Ci alleniamo e ci confrontiamo su questo aspetto quasi ogni giorno. Ognuno di noi ha le proprie responsabilità e il modo in cui ci organizziamo e ci aiutiamo in campo è fondamentale per l'equilibrio di tutta la squadra. Dobbiamo soprattutto migliorare nella gestione di alcuni momenti delle partite. Non si può controllare il gioco per tutti i 90 minuti, quindi bisogna saper rimanere compatti e prendere le decisioni giuste anche quando l'avversario mette pressione. Nelle ultime settimane abbiamo fatto progressi evidenti, ma abbiamo ancora tanto da lavorare e sono fiducioso che riusciremo a trasformare questi miglioramenti in una maggiore solidità difensiva e in risultati migliori”.

Sulla sua carriera

“Sono orgoglioso del mio percorso. Ogni esperienza mi ha aiutato a crescere: sono arrivato alla Juventus a 16 anni e ho avuto l'opportunità di imparare accanto a giocatori di altissimo livello. Alla Sampdoria, alla Salernitana e al Genoa ho accumulato ulteriore esperienza, mentre al Tottenham ho continuato a crescere sia come calciatore che come persona. L'infortunio mi ha insegnato ad avere pazienza e ad apprezzare ogni giorno passato in campo. Ora sono felice alla Fiorentina: voglio continuare a migliorare, aiutare la mia squadra e regalare ai nostri tifosi più gioie possibili. Se lo meritano pienamente”.