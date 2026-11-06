Malusci: "I fiorentini dello spogliatoio spieghino agli altri cosa significa questa partita. È una Juve battibile"

Alberto Malusci, ex giocatore della Fiorentina, in collegamento col Pentasport di Radio Bruno ha parlato di alcuni temi di attualità legati alla Viola.

Su Dragusin

“Dragusin me lo aspettavo diverso, aveva fatto molto bene a Genova ma ha trovato difficoltà in Inghilterra, pensavo potesse dare solidità e sicurezza alla difesa e invece lo abbiamo visto tra alti e bassi. In questo momento facciamo fatica dietro e ci serviva un calciatore che potesse dare un apporto diverso sotto l'aspetto caratteriale, e magari anche come condizione. Ci vogliono giocatori con leadership, che comandino la difesa: spero che la partita con la Juventus sia una sfida che a livello mentale possa esaltarlo”.

Sulla sfida alla Juve

“Confido molto nella fiorentinità all'interno dello spogliatoio, che venga dai magazzinieri o da chi sta al Viola Park: ve lo dico da fiorentino acquisito, non è mai una partita come le altre, noi ce la vivevamo da una settimana prima. Io spero che i fiorentini in società possano spiegare agli altri cosa significa questa sfida: spero che i giocatori facciano quel sacrificio in più che possa fare la differenza, perché questa Juventus è battibile. Con l'approccio giusto e con l'aiuto dei tifosi penso si possa andare in campo ad azzannare gli avversari”.