Si svuota l'infermeria della Juve in vista della sfida contro la Fiorentina: altri due recuperi per Spalletti?

Dalla Continassa, arrivano gli ultimi aggiornamenti sui disponibili tra le fila dei bianconeri per la sfida contro la Fiorentina.

Un recupero e mezzo

Se già stamani si parlava di un recupero in extremis di Weston McKennie, giocatore fondamentale nelle rotazioni di Spalletti che lo usa come vero e proprio ‘jolly’ tuttofare, l'allenamento odierno ha dato importanti indicazioni anche su Zeki Celik: sia lui che lo statunitense si sono allenati parzialmente in gruppo e l'iter che li vedrà tornare in campo sembra più vicino alla sua conclusione.

Ultimi test prima di decidere

Entrambi, quindi, saranno valutati nella giornata di domani prima di deciderne la convocazione o meno. Più indietro col recupero, invece, Francisco Conceicao: molto difficile che il portoghese ce la faccia a recuperare per la sfida alla Fiorentina.