Braglia: "Fiorentina-Juventus crocevia per entrambe. Dai viola mi aspetto orgoglio"
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Anche Simone Braglia, ex portiere e oggi opinionista, ha commentato la sfida di domenica sera tra Fiorentina e Juventus. Questo il suo intervento a TMW Radio.
Sulla sfida
“Credo che nei campionati ci siano partite che ti danno stimoli diversi per avere un input verso i reali obiettivi societari: Fiorentina-Juventus è una di queste e sicuramente può determinare il futuro di entrambe, in un senso e nell'altro".
Sulla Fiorentina
"Mi aspetto una Fiorentina che fa una partita di reazione, di orgoglio, gettando le basi per la continuità da trovare nel resto del campionato”.
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