Braglia: "Fiorentina-Juventus crocevia per entrambe. Dai viola mi aspetto orgoglio"

Anche Simone Braglia, ex portiere e oggi opinionista, ha commentato la sfida di domenica sera tra Fiorentina e Juventus. Questo il suo intervento a TMW Radio.

Sulla sfida

“Credo che nei campionati ci siano partite che ti danno stimoli diversi per avere un input verso i reali obiettivi societari: Fiorentina-Juventus è una di queste e sicuramente può determinare il futuro di entrambe, in un senso e nell'altro".

Sulla Fiorentina

"Mi aspetto una Fiorentina che fa una partita di reazione, di orgoglio, gettando le basi per la continuità da trovare nel resto del campionato”.