"Obiettivi a lungo termine per rendere la Fiorentina più europea. Juventus? Occasione da sfruttare"

Il giornalista fiorentino Giampaolo Marchini è intervenuto a Radio Bruno per commentare la rosa della Fiorentina, le sue difficoltà attuali ma soprattutto le prospettive future.

Progetto a lungo termine

“Questo progetto ha obiettivi a lungo termine, far diventare la Fiorentina una squadra più europea. Le cose per il momento non stanno andando benissimo, ma dobbiamo essere fiduciosi”

Fiducia alla squadra

"La squadra non dà garanzie sul piano della continuità, ma è giovane e per questo vive di alti e bassi. Penso che i ragazzi debbano essere aiutati in questi inizio sotto le aspettative. Con la Juventus? E' una partita che si prepara da sola. Penso ci siano tutte le condizioni per sfruttare al meglio questa occasione".