"Joao Mario vuole dimostrare che la Juventus ha sbagliato a mandarlo via. Ma se dovesse segnare..."

Pedro Silva, amico molto vicino a Joao Mario, ha parlato del terzino della Fiorentina e del suo passato in bianconero in un'intervista rilasciata a TuttoJuve.com.

Partita speciale

"Mi ha detto che affrontare la Juventus sarà speciale - ha detto Pedro Silva - Mi aspetto una prestazione molto positiva da lui. João è migliorato tanto nelle ultime partite, dove ha mostrato una buona forma e una crescente fiducia. La Juventus è il club che lo ha portato dal Portogallo in Italia ed è ancora legato a loro da un contratto. Credo che partite come questa siano anche un'importante opportunità per lui di dimostrare ancora una volta il suo valore. Ne è ben consapevole e vuole offrire la migliore prestazione possibile".

Rivalsa e festeggiamenti

“Sarà anche un'occasione per dimostrare alla Juventus che forse hanno commesso un errore mandandolo in prestito. Ma questo è il calcio. Sono sicuro che se continuerà a giocare al livello mostrato nelle ultime partite, avrà molte altre importanti opportunità in futuro. Se dovesse segnare non penso esulterebbe; conoscendolo penso proprio di no”.