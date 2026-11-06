Orlando: "La Juve deve vincere per forza, la Fiorentina può permettersi il pareggio. Il pubblico inciderà molto"

Massimo Orlando, in collegamento con TMW Radio, ha analizzato la prossima giornata di Serie A passando anche dalla sfida tra Fiorentina e Juventus.

Sulla Fiorentina

“Partita molto interessante, la Fiorentina si è levata un grosso peso andando a vincere a Sassuolo, recuperando l'autostima e muovendo la sua classifica. Ci sarà un ambiente pazzesco al Franchi, ritorna ad essere una sfida dove anche il pubblico può incidere. Se la Juventus non è messa bene e non arriva con attenzione, rischia molto a Firenze, ma a Firenze si rischia sempre secondo me: davanti la Fiorentina ha qualità, penso a giocatori come Mastantuono e Njie”.

Sulla Juventus

“Credo che la Juventus sia più forte nel complesso ma incide anche il fatto che debbano vincere per forza mentre la Viola, col risultato acquisito a Sassuolo, può permettersi di pareggiare. Dipenderà molto da come entra in campo la Juventus, se vorrà fare la partita o subirla: se la subisce secondo me rischia molto, perché la Fiorentina è partita male ma ha le potenzialità di fare un campionato completamente diverso”.