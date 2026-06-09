Il disegno dietro la scelta del nuovo tecnico. Il duplice compito, in campo e sul mercato, del binomio tecnico

Da ieri la Fiorentina ha ufficialmente un nuovo allenatore: Fabio Grosso. Dietro la scelta di questo tecnico, si legge su La Nazione, si cela un disegno strategico più ampio, tratteggiato dal ds, Fabio Paratici.

Duplice compito

Il compito immediato del comparto sportivo è duplice: ricostruire l'identità tattica sul campo e ridefinire la filosofia, anche di mercato, della società. Il binomio composto da Grosso e Paratici eredita una squadra reduce da un ciclo complesso.

L'aspetto mentale e la valorizzazione del gruppo

L'ex allenatore del Sassuolo dovrà lavorare prima di tutto sulla solidità mentale del gruppo che avrà a disposizione. Dovrà anche saper valorizzare il capitale umano a disposizione, ma la pressione di una piazza passionale ed esigente come Firenze impone una reazione immediata nella gestione dei momenti di crisi.