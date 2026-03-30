Dzeko: "Gli italiani sono abituati a stadi scadenti, Empoli non è certo migliore del Bilino Polje"

A poche ore dalla partita tra Bosnia e Italia che deciderà chi andrà ai prossimi Mondiali estivi, ha parlato l'ex centravanti della Fiorentina, Edin Dzeko, stella e guida indiscussa della nazionale bosniaca.

“Lo stadio di Empoli…”

E c'è stato spazio anche per qualche polemica come quella relativa all'impianto che ospiterà questa sfida decisiia: "Gli italiani sono abituati a campi o stadi scadenti. Quello di Empoli non è certo migliore del Bilino Polje. Non so di cosa stiamo parlando. Per gli italiani non sarà certo una novità".

Il messaggio di Dimarco

Altro fronte polemico è quello relativo all'esultanza di Dimarco dopo il rigore che ha permesso alla Bosnia di eliminare il Galles: "Lasciamo che l'attenzione si sposti su qualcos'altro - ha risposto Dzeko - Per quanto mi riguarda, è una cosa normale, tutti abbiamo delle preferenze, sia nella vita che nel calcio, su con chi vorremmo giocare e con chi no. Dobbiamo essere un po' più intelligenti, soprattutto da qundo ci sono i social network si è andati troppo oltre e mi dispiace per lui. Dimarco mi ha mandato un messaggio dicendo che non voleva offendere nessuno e ci siamo capiti perfettamente".

“Loro conoscono me e io conosco loro”

Infine: "Gli italiani mi conoscono sicuramente bene, ma li conosco anch'io perché ho giocato con molti di loro alla Roma, all'Inter, alla Fiorentina... Conoscendoli, sicuramente ci analizzeranno bene".