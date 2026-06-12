Una cessione tutt'altro che scontata. E tra Dodô e Fiorentina si riapre la possibilità di rinnovo...

Il futuro di Dodô è una delle priorità da affrontare per Paratici. Lo scenario è insolitamente chiaro: il brasiliano vuole la cessione, la Fiorentina lo vuole vendere per non rischiare di perderlo a zero fra un anno. Eppure, secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, il futuro del terzino viola non è cosi certo.

Le pretendenti

Le pretendenti per il brasiliano non mancano: Roma e Napoli sono sulle sue tracce da diverse settimane e vogliono approfittare del contratto in scadenza nel 2027. Finora però non sarebbero arrivate proposte concrete sul tavolo della dirigenza viola, né da parte dei giallorossi, né dei partenopei ancora privi ufficialmente di un allenatore.

Possibile rinnovo?

La Fiorentina chiede 15 milioni di euro, difficilmente di discosterà da questa cifra nonostante la scadenza a giugno prossimo del contratto. Secondo il Corriere Fiorentino inoltre, il clima fra entourage del giocatore e squadra viola è tornato sereno e, se la cessione non dovesse concretizzarsi, non è da escludere la firma di un nuovo contratto per evitare che la Fiorentina possa perderlo a parametro zero.