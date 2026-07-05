I soldi che non offriva la Fiorentina, il Sassuolo potrebbe trovarli in Turchia: Fenerbahce pronto a spese pazze per Laurienté

Il passaggio di Fabio Grosso dal Sassuolo alla Fiorentina aveva autorizzato diverse connessioni di mercato, soprattutto sul piano degli esterni. Non solo Volpato o il classico Berardi ma anche e soprattutto Armand Laurienté, protagonista nell'ultima stagione, con gol e assist.

Cose turche

Il Sassuolo pretendeva e pretende cifre sopra i 20 milioni, forte anche del rinnovo dell'esterno francese. La Fiorentina a quei livelli non ha mai avuto intenzione di arrivare, a differenza invece del Fenerbahce che è pronto a proporne una ventina. Improbabile che la società viola possa tornare su questo tipo d'obiettivo.