Giovanni Galli: "Croci deve capire quanto è forte. Penso che contro il Genoa Mastantuono partirà dalla panchina"

Il nuovo capo delegazione della Nazionale U18 ed ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio della sua nuova esperienza in azzurro, ma non solo, concentrandosi anche su diversi temi di casa gigliata.

Le parole di Giovanni Galli

“Ho trovato un gruppo forte e bravo. Abbiamo giocato con l'Arabia Saudita e ci hanno provocato tutta la partita, ma i ragazzi sono stati bravi a non reagire. Croci? È molto bravo, deve capire quanto è forte. Deve trovare continuità, ma ha tutto il tempo del mondo”.

Sulla Fiorentina

“Il centrocampo è pieno di qualità, ma non serve trovare i titolari fissi. Serve trovare i concetti, le idee di base. E in base all'avversario cambi. Ndour? Sembra diventato imprescindibile, ma non può giocare 50 partite. Mastantuono? Dovrà fare in volo continentale, contro il Genoa secondo me partirà dalla panchina”.

Su Fagioli

“Sono contento che Fagioli si stia riprendendo la Nazionale. Sappiamo tutti che ha avuto delle problematiche, ma si è ripreso alla grande anche grazie alla Fiorentina. Vanoli lo ha rigenerato e adesso è tornato ad essere un giocatore molto importante. Menomale è rimasto, poi con Vanoli è tornato a fare grandi partite. Mi sembra un ragazzo che ha ritrovato la strada giusta, anche a livello mentale”.