Non un incontro di routine, a New York si decide il futuro della Fiorentina. Ecco tutti i temi sul tavolo

La Nazione cerca di analizzare quali saranno i temi principali del famoso incontro fra Paratici, Ferrari e la famiglia Commisso. Non si deciderà solamente budget e mosse di mercato; sul tavolo c'è il futuro della Fiorentina.

Visione a lungo termine

Nell'incontro, che si terrà a New York fra pochi giorni, si discuterà della visione a lungo termine della società. Serve una nuova programmazione chiara, sia in ambito sportivo che finanziario, una pianificazione che possa rilanciare le ambizioni viola in Italia e in Europa.

Budget e calciomercato

Ovviamente il calciomercato non può passare in secondo piano: il budget a disposizione di Paratici sarà sicuramente uno degli argomenti al centro della discussione. Particolare importanza verrà poi data alla gestione dei giovani; non è un caso che Paratici abbia più volte ribadito la volontà di creare una seconda squadra under 23.