Commisso: "Mio padre sarebbe orgoglioso di tutti voi. Successo frutto della visione del Viola Park"

Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha espresso la sua gioia per la vittoria dello scudetto da parte della Primavera viola.

“Congratulazioni alla nostra Fiorentina Primavera per la vittoria del Campionato - ha scritto - Per la prima volta dal 1983, la Fiorentina ha riportato questo titolo a casa. Sono molto orgoglioso dei nostri giovani giocatori, dello staff tecnico e di tutti coloro che, all’interno del Club, hanno contribuito a rendere possibile questo storico risultato”.

“Vittoria è riflesso della visione del Viola Park”

“Questa vittoria dimostra la forza del nostro settore giovanile, il talento che stiamo costruendo e il futuro in cui crediamo alla Fiorentina. È anche il riflesso della visione e del lavoro dietro al Rocco B. Commisso Viola Park, il centro sportivo più grande d’Italia e un’infrastruttura all’avanguardia, creata per offrire ai nostri giovani giocatori il miglior ambiente per crescere, svilupparsi e avere successo”.

“Mio padre sarebbe orgoglioso di tutti voi”

Infine: “So che Rocco sarebbe molto orgoglioso di tutti voi. Un applauso speciale a tutta la squadra Primavera. Avete reso orgogliosa tutta la Fiorentina”.