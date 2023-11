L'Italia Under 20 vola in Elite League. Spazio anche per Amatucci nel trionfo contro l'Inghilterra

Giorni decisamente positivi per i giocatori della Fiorentina impegnati nelle varie Nazionali italiane. Dopo i successi di Under 18 e Under 21, infatti, è arrivato anche quello dell'Under 20 dove era stato convocato Lorenzo Amatucci.

Gli Azzurrini hanno battuto 3-0 a domicilio l'Inghilterra, proseguendo a gonfie vele il loro percorso nella Elite League. Per la squadra del ct Bollini sono stati decisivi il gol di Missori e la doppietta di Hasa. Amatucci non è partito tra gli undici titolari, ma è subentrato a partita in corso. L'Italia tornerà in campo martedì al Mapei Stadium contro il Portogallo.