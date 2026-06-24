La Nazione: Noa Lang avanza forte
La Nazione dedica ampio spazio al mercato e alla ristrutturazione dirigenziale e tecnica della Fiorentina. In prima pagina il QS intitola: “Pressing Lang, su il volume!"
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La Nazione prosegue la sua disamina sulle trattative di mercato nelle pagine interne: “Koleosho è ad un passo. Occhio a Ekkelenkamp. Noa Lang avanza forte”.
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Nell'ultima pagina dedicata alla Fiorentina si torna a parlare della rivoluzione dietro le quinte di Fabio Paratici: “Dai tecnici al fisioterapista. Staff, si riparte dalle basi. In entrata due nuovi profili”. Di spalla un approfondimento su Simon Sohm: “L'addio non è così scontato. Grosso lo valuta in ritiro”.
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