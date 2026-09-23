Ora l'Under 21, poi la Fiorentina: atteso il ritorno del "centravanti ombra" plasmato da Vanoli

Tra i giocatori della Fiorentina impegnati con le rispettive Nazionali durante questa lunga sosta c'è anche Cher Ndour, convocato da Silvio Baldini in Under 21 per le sfide contro Armenia e Polonia valide per le qualificazioni agli Europei di categoria. Un giocatore un po' sottotono in questo inizio di stagione.

Niente svolta con il ritorno di Vanoli

Confermato come uno dei perni della squadra in un'estate ricca di cambiamenti, nelle prime 3 giornate ha avuto un rendimento disastroso il linea con quello dei compagni. L'arrivo in panchina di Vanoli al posto di Grosso ha dato una scossa alla squadra in termini di gioco e risultati e ad alcune individualità, ma non alle sue prestazioni. Contro il Venezia ha messo a referto l'assist per il definitivo 1-4, ma ad inizio gara aveva perso la palla poi trasformata in rete da Adams. Nelle successive sfide contro Pisa e Napoli, invece, prove buone ma non all'altezza di quanto fatto vedere in altre circostanze.

Eppure lo scorso anno...

Uno dei compiti di Vanoli sarà proprio quello di ritrovare il miglior Ndour. Un giocatore che nella scorsa stagione ha fatto la differenza e non poco da gennaio in poi. Se con Pioli faticava a trovare spazio, il tecnico di Varese gli ha dato molta più fiducia venendo ripagato. Ndour si è infatti rivelato non solo un elemento di sostanza e qualità per il centrocampo, ma anche una sorta di "centravanti ombra" in grado di determinare in zona gol. Da ricordare, in questo senso, le 2 reti messe a segno contro Inter e Juventus nelle ultime giornate di campionato e i timbri in Conference League all'andata contro il Ratkow agli ottavi e al ritorno contro il Crystal Palace ai quarti. Un giocatore di valore per le tante cose che può fare in campo dunque, che ha solo bisogno di tornare a standard di rendimento più in linea con le sue qualità (magari prendendo fiducia negli imminenti impegni con l'Under 21).