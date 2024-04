Intanto la UEFA mette in vendita i biglietti per la finale di Conference League ad Atene: ecco i dettagli e i prezzi. E rispetto a Praga...

Tra poche ore avranno inizio le partite dei quarti di finale di Conference League, con la Fiorentina che sarà impegnata sul campo del Viktoria Plzen in Repubblica Ceca. La UEFA, intanto, ha già comunicato i metodi di vendita dei tagliandi per la finale della competizione che si giocherà il 29 maggio all'AEK Arena di Atene.

Sono 21.000 i biglietti disponibili all'acquisto da parte dei tifosi su 27.000 posti dello stadio. Le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno 9.000 biglietti ciascuna, mentre i biglietti rimanenti saranno messi in vendita ai tifosi di tutto il mondo tramite il sito della UEFA. Ogni richiedente potrà acquistare fino a quattro biglietti per categoria di prezzo.

Prezzi biglietti:

Fans First (riservato ai tifosi delle squadre): €25

Categoria 3: €45

Categoria 2: €85

Categoria 1: €125

Rispetto allo scorso anno all'Eden Arena di Praga, dunque, i biglietti in più a disposizione per le due tifoseria sono circa il doppio in più, con la sfida dello scorso anno che vedeva solo 5mila tagliandi a testa per il tifo di Fiorentina e West Ham.