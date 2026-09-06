Calamai: "Paratici aveva totale fiducia in Grosso, ma serviva un allenatore di ben altro valore. Avanti insieme fino alla sosta, ma..."

Il noto giornalista fiorentino Luca Calamai, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha commentato anche il disastroso inizio di stagione della squadra allenata da Fabio Grosso, già oggetto di pesante critica da parte dei tifosi.

Inizio da incubo

“Poteva tenere Vanoli che lo avrebbe meritato dopo aver portato la Fiorentina alla salvezza - scrive il giornalista introducendo l'argomento - Invece Fabio Paratici ha deciso di liquidare il tecnico del miracolo e di puntare su Fabio Grosso. Che aveva come punto di forza il fatto di essere un allievo del diesse viola. Quindi, uno di totale fiducia. L’inizio di campionato della Fiorentina è da incubo. Tre partite (delle quali due al Franchi) e tre sconfitte. Un gol fatto e nove subiti. I tifosi viola hanno chiesto a fine gara l’esonero di Grosso”.

E il futuro…

Calamai si interroga poi sul futuro della squadra viola: “Cosa farà Paratici? Di sicuro, è stata una scelta sbagliata. Per mettere insieme un gruppo nuovo di zecca serviva un allenatore di ben altro valore. Penso che la Fiorentina dovrà andare avanti con Grosso almeno fino alla sosta. Anche se un’eventuale nuova sconfitta nel prossimo turno contro il Venezia potrebbe obbligare il direttore a cambiare guida tecnica”.