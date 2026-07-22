Grosso: "Kean? Sarei felice di averlo, ma conosciamo le dinamiche. Saremo felici di fargli l'in bocca al lupo se.." VIDEO

Al termine della sfida fra la Fiorentina e il Gubbio, vinta dai viola per 1-0, il nuovo allenatore gigliato Fabio Grosso ha parlato ai media presenti. La prestazione contro gli umbri, i nuovi arrivati e anche qualche possibile cessione nelle parole del tecnico viola.

Il nuovo gruppo viola

“Questo è un gruppo di ragazzi serio e responsabile - ha detto Grosso - che sa da dove arriva e dove vuole arrivare. Stiamo facendo tanta fatica e metteremo altri minuti nelle gambe per progredire di condizione”.

Il centrocampo

Grosso ha poi continuato parlando delle diverse soluzione tattiche a centrocampo: "Ancora la squadra si sta costruendo, con tanti ragazzi di qualità che stanno arrivando. Ci sono i lavori in corso, infatti li ho alternati tutti oggi in mezzo al campo. C'è tempo ancora per costruire ed implementare, noi ci affidiamo ai ragazzi per salire di livello”

Mercato in evoluzione: Kean in uscita?

Il tecnico infine si è concentrato sul mercato, sia in entrata che in uscita: “E' una squadra che ancora va riempita nei numeri e nelle posizioni. Ma sono arrivati ragazzi giovani, bravi e di prospettiva, che devono essere aiutati per esprimere il proprio potenziale Gudmundsson? Lo vedo bene, si sta allenando al meglio. Mi sembrano tutti molto motivati per preparare la stagione che sarà difficilissima. Mi è piaciuto nella partita, come anche gli altri, soprattutto per il modo, anche perché la fatica in questi giorni è stata tanta. Kean? E' bello ritrovarlo dopo tanti anni. Le voci di mercato ci sono e noi le ascoltiamo, ma andiamo in campo per lavorare. Sappiamo quali sono le dinamiche, ma io sarei felice di averlo. Se poi arriva una cosa bella per lui, per la società e per tutti saremo altrettanto felici di fargli l'in bocca al lupo".

La risposta del mister

Questa la risposta del mister viola sul futuro di Moise Kean. Video raccolto dalla Redazione di FiorentinaNews: