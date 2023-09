Il calciatore del Toronto ed ex Fiorentina Federico Bernardeschi è stato vicino al ritorno in Serie A. Durante l'ultimo calciomercato è stato contattato da Napoli, Lazio e Bologna per la possibilità di tornare a giocare in Italia. Ma alla fine l'ex Juventus è rimasto in Canada.

C'è un curioso retroscena sull'unica trattativa accesa della sua estate, svelato da La Gazzetta dello Sport. Bernardeschi era molto vicino al Bologna di Thiago Motta, ma è lo stesso allenatore ad aver detto “no” al club vista la possibilità di ingaggiarlo.