L'ultima idea di Lega Serie A e Prefettura per risolvere il nodo calendario: ecco quando potrebbe giocarsi Juventus-Fiorentina

Ultim'ora sulla questione calendario, che interessa anche la partita tra Juventus e Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, proprio in questi minuti la Lega Serie A, la Prefettura e la FITP stanno lavorando sulla possibilità di allargare la finestra temporale tra il derby di Roma e la finale degli Internazionali d'Italia.

Due nuovi orari

L'idea è quella di anticipare il derby (e quindi anche tutte le altre partite valide per la corsa Champions, compresa Juventus-Fiorentina) alle 12, e al contempo posticipare la finale del torneo di tennis alle 17.30. Allungare la distanza tra i due eventi consentirebbe di garantire le norme necessarie in fatto di ordine pubblico.