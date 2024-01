"Abbiamo già il frigo abbastanza pieno". Così il dg Barone ha commentato le possibili mosse della Fiorentina sul mercato di gennaio. Nonostante la non smentita sull'interessamento dei viola per Ngonge, per il quale "si vedrà la prossima settimana", il dirigente viola ha alluso a un frigo pieno per far capire quanto la folta rosa possa limitare i movimenti di mercato della Fiorentina, soprattutto per il discorso liste.

Un piatto stellato nella cucina viola, serve chef Italiano

Partiamo dalle cose positive. La Fiorentina ha chiuso al quarto posto il girone di andata con 33 punti. Un risultato ben oltre le aspettative, ma che non può significare sedersi sugli allori, contemplando il bel traguardo... di metà stagione. Il meglio (peggio) deve arrivare. Italiano, nonostante qualche incidente di percorso (ultimo dei quali ieri sera contro il Sassuolo) ha cucinato un piatto stellato nella cucina Fiorentina che vale al momento la quarta posizione. Non male, se si considera che qualche ingrediente se dimostrato più e più volte al limite della mediocrità. In generale ingredienti normali per un piatto gourmet di qualità. Uno chef sa fare anche questo.

Serve fare mente locale su un frigorifero pieno. Pieno sì, ma di cosa?

Adesso però dal singolo piatto, Firenze si aspetta di vedersi servita la cena completa. Per farlo però servirà rovistare bene in un frigo che necessita di nuovi elementi. Tutto pieno, come dice Barone? Sì, ma pieno di cosa? Servirà fare mente locale e fare spazio, scartando quello che non serve e provando ad aggiungere più qualità rispetto a una quantità che non sempre è utile. E se il frigo della Fiorentina è stato riempito a forza con qualche ingrediente di troppo, il mercato di gennaio è il momento giusto per aggiustare e cambiare. Ma serve farlo velocemente, lo ha chiesto anche Italiano.

Perché un piatto è buono, ma la cena…

Perché un piatto è buono (e lo abbiamo assaggiato), ma la cena completa sarebbe tutt'altra cosa. I tifosi viola (che erano più di 5mila a Reggio Emilia) in primis, si aspettano quella.