Prima il sondaggio della Fiorentina, poi l'affondo del Genoa. Ma in estate una big italiana è pronta a fare follie per Retegui

In principio fu Roberto Mancini, che tra lo stupore generale lo convocò in Nazionale da sconosciuto o quasi. Mateo Retegui è diventato poi una certezza dell'Italia, tant'è che Spalletti punterà salvo sorprese su di lui come attaccante titolare agli Europei. Dopo le prime apparizioni con la maglia azzurra in tanti si accorsero di lui, anche la Fiorentina che però non volle mai affondare il colpo.

La Juventus vuole Retegui

Ci riuscì il Genoa, che in estate lo portò in Liguria e che nel prossimo mercato estivo dovrà resistere a svariate tentazioni. Su tutte l'offerta della Juventus, che secondo TMW è pronta a puntare sul centravanti italiano per rinforzare il reparto offensivo. Giuntoli avrebbe già avviato i contatti con l'entourage di Retegui e con lo stesso Genoa, che però non è disposto a fare sconti: 40 milioni la cifra richiesta dal Grifone, che potrebbe aumentare qualora l'attaccante facesse particolarmente bene agli Europei.