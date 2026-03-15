Dubbio sulla sinistra per Vanoli, ma la certezza della Fiorentina oggi si chiama Fabiano Parisi. Chi sta in panchina?
Fabiano Parisi. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
C'è un dubbio per Vanoli per quanto riguarda la formazione titolare da mandare in campo domani sera a Cremona per Cremonese-Fiorentina.
Un dubbio
Dopo l'utilizzo delle seconde linee contro il Rakow in Conference League, l'allenatore viola è pronto a scegliere nuovamente i “titolari” viola, ma sulla sinistra il ballottaggio rimane aperto.
Scelte da fare
La certezza si chiama Fabiano Parisi, che al 99,99% si prenderà una maglia da titolare allo Zini. Da capire se l'ex Empoli sarà impiegato da terzino, dietro ad Harrison, o da esterno d'attacco, davanti a Gosens. Vanoli dovrà capire chi risparmiare tra l'inglese e il tedesco. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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