Ritorna ad essere convocato con la propria nazionale, quella croata, Josip Brekalo. L'esterno offensivo della Fiorentina si aspettava di poter tornare a far parte di questo giro.

"Ho parlato con Mario Mandžukić - ha detto - responsabile degli attaccanti della Serie A. Naturalmente mi hanno seguito sempre, hanno visto che ero spesso tra i titolari con la Fiorentina, che giocavo bene e che probabilmente avrei potuto essere richiamato. Non voleva dirmelo direttamente, ma mi ha detto che forse ci saremmo visti presto".

Brekalo ha confessato anche che “è stato molto difficile per me, guardare la Coppa del Mondo, anche se ho pianto di felicità per il terzo posto finale. Ma ero triste per non essere andato in Qatar a giocare”.