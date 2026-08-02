Koleosho, arriva l'esordio con il botto con il Paris FC

È stato uno dei tormentoni del mercato estivo viola e, come tale, si è accusato in un'altra squadra. Parliamo di Luca Koleosho, ala 2004 a lungo inseguita dalla Fiorentina durante questo calciomercato.

Esordio col botto

Il giocatore ha poi scelto, di comune accordo col Burnley, di sposare la causa del Paris FC, club francese in cui aveva già militato la scorsa stagione. Il secondo esordio coi francesi è avvenuto in amichevole contro lo Stoccarda nella giornata di ieri, che ha visto il classe 2004 siglare addirittura una doppietta.

L'affondo mancato

Koleosho è stato a lungo monitorato dalla Fiorentina e da Fabio Paratici, ma la sensazione è che il club viola non abbia mai veramente voluto affondare il colpo sul talento italiano.