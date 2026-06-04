L'ex difensore viola Roberto Galbiati si è soffermato sull'imminente futuro della Fiorentina a Lady Radio, tra prospettive della prossima stagione e gestione dei giovani del vivaio.

‘Kayode e Favasuli? La Fiorentina avrebbe potuto avere gli esterni del futuro’

“In questo momento qui bisogna rientrare tra le migliori squadre ed occorre ripartire da zero. Commisso ha dato a Paratici le chiavi di tutto, si è affidato ad un uomo di calcio. È giusto mandare i giovani in prestito, ma vanno sempre tenuti sotto controllo, per poter essere ripresi. Penso a Kayode e Favasuli, la Fiorentina avrebbe potuto avere degli esterni per una vita, invece si è preferito tenere Dodô, piuttosto che Kayode”.

‘Braschi ha perso un anno’

"C’è una grande differenza tra Kean e Pio Esposito… la testa. Braschi ha perso un anno, doveva muoversi prima. Quest’anno non credo che la Fiorentina potrà riuscire ad entrare in Europa League. Ci proverà, ma sarà difficile. Il settore giovanile viola? Un giocatore all’anno oggi lo si manda in prima squadra, ma per una squadra come la Fiorentina non basta".