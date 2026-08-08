Altro tonfo per la Roma: il Brighton cala il tris ai giallorossi a due settimane dal match coi Viola
Stenta a decollare la tournée inglese della Roma: dopo i quattro gol presi dall'Aston Villa, questa volta è il Brighton a rifilare ai giallorossi una sconfitta dal passivo pesante.
Pesante sconfitta della Roma
Nell'amichevole in Galles, gli inglesi hanno regolato la Roma con un secco 3 a 0, con i gol nel primo tempo di Rutter ed Ayari, che nella ripresa con il suo secondo gol ha di fatto chiuso il match.
Gasperini furioso coi suoi
Da segnalare un Gasperini furioso per la terza rete incassata dai suoi: a due settimane dall'esordio in campionato contro la Fiorentina, i giallorossi sono ancora un cantiere ampiamente aperto.
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