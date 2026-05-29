Altro che comparsa: Croci gioca novanta minuti e l'Italia Under 17 passa il primo turno dell'Europeo

Nelle ore in cui il settore giovanile della Fiorentina è salito alle luci della ribalta grazie allo Scudetto conquistato dalla Primavera, c'è un altro calciatore delle formazioni under viola che continua a far parlare positivamente di sé.

Protagonista anche in Azzurro

Federico Croci, classe 2010 che tanto bene ha fatto in questa stagione anche da sotto età nell'under 18 della Fiorentina, si sta prendendo la scena anche in Nazionale. Il ct dell'Under 17 Daniele Franceschini lo ha infatti convocato per l'Europeo di categoria in Estonia e lo ha schierato titolare nella gare appena conclusa contro il Montenegro.

L'Italia va avanti

Dopo la vittoria all'esordio contro la Francia, l'Italia si è ripetuta imponendosi per 3-0 grazie alle reti di Corigliano e Ballarin nel primo tempo e di Fugazzola nei minuti finali. Per Croci novanta minuti in campo e un contributo importante in un successo che consente agli Azzurrini di staccare il pass per la fase successiva con un turno d'anticipo.