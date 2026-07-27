La Fiorentina ha sondato il terreno per un attaccante del Milan a caccia del rilancio: tra noie fisiche e un Mondiale da dimenticare

Con il Milan che si appresta a partire per la propria tournée australiana, un attaccante reduce dal Mondiale rimarrà a Milanello per recuperare da un infortunio alla caviglia: finito in mezzo a voci di mercato che lo danno fuori dal progetto di Amorim, su di lui si sarebbe interessata anche la Fiorentina.

La situazione di Gimenez

Lo riporta calciomercato.com: il Milan vorrebbe disfarsi di Santiago Gimenez, punta messicana reduce da un Mondiale da zero gol arrivato al termine di una stagione tutt'altro che rosea, dove ha avuto difficoltà prima realizzative e poi fisiche, saltando ben 26 partite da gennaio a fine stagione per un problema alla caviglia. Stesso infortunio sopraggiunto ai Mondiali, ancora non smaltito: questo, assieme all'arrivo di Ramos dal PSG, avrebbero convinto il Milan alla cessione.

Su di lui c'è l'interesse concreto della Lazio, che vuole regalare un nuovo centravanti a Gattuso, ma sul portale si legge anche di un primo sondaggio della Fiorentina: in caso di cessione di Kean, è lecito aspettarsi una mossa ufficiale da parte di Paratici, che ha messo sul taccuino anche il messicano. La trattativa è pero impervia, perché il Milan spinge per un prestito oneroso con obbligo di riscatto e perché i biancocelesti partono davanti nelle gerarchie, essendo più vicini al ragazzo.

Quella volta che…

Il nome vi dice niente? Per i tifosi fiorentini, la mente dovrebbe tornare a quel Milan-Fiorentina, quando Gimenez fu protagonista di una scena tragicomica dopo un contatto lieve di Parisi, che lo ‘colpì’ sul volto. Azione furba, che però valse un rigore ai rossoneri, trasformato poi da Leao all'86simo per il 2-1 finale.