La Questura di Cremona apre il settore ospiti: E alcuni tifosi della Fiorentina possono prendere il biglietto

Allo stadio Zini di Cremona, lunedì prossimo, ci potrà essere anche una rappresentanza di tifosi della Fiorentina.

L'indicazione della Questura

La Questura della provincia lombarda ha dato indicazione di aprire il settore ospiti dello stadio, purché i biglietti non vengano venduti ai residenti di Firenze e provincia.

Per questi purtroppo vige il blocco delle trasferte fino alla fine della stagione, a causa degli scontri avvenuti in A1 con i sostenitori della Roma.

Prima volta

A Como e a Udine non era stato preso questo tipo di provvedimento da parte delle Questure locali, stavolta è andata diversamente.