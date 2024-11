Chiarugi: "La Fiorentina fa bene grazie a giocatori che stanno rinascendo a Firenze, come Kean, Bove e Cataldi"

Luciano Chiarugi, ex attaccante gigliato, ha commentato a Radio Bruno il momento da favola della Fiorentina, vincente anche a Torino e terza in classifica, spinta dalle reti di Kean:

“Palladino è cambiato dopo gli arrivi degli ultimi giorni di mercato”

“Non mi aspettavo tutto questo dopo i primi tre pareggi con squadre alla portata, ma io ho sempre pensato che ci voleva pazienza perché gli acquisti migliori sono arrivati soltanto negli ultimi giorni di mercato. Una volta arrivati Bove, Gosens e Cataldi Palladino ha cominciato veramente a fare il suo gioco, nonostante alleni solo da un anno e mezzo è molto capace. In questo momento, la Fiorentina ha raggiunto quella serenità in cui tutti i giocatori si aiutano a vicenda, poiché hanno l'opportunità di rinascere qui a Firenze”.

I giocatori che hanno cambiato la Fiorentina

“Kean è veramente una grande rivelazione, forse non se lo aspettava nemmeno lui di segnare così. I giocatori che vengono da grandi squadre spesso non riescono a tornare ai migliori livelli, ma lui sta facendo addirittura di meglio. Poi voglio spendere una parola su Comuzzo, che ha una voglia incredibile di giocare. Per me la Fiorentina è la squadra più totale che c'è in Italia, grazie a calciatori come Gosens, Adli e Bove. Tutta la squadra è consapevole in questo momento di poter lanciare Kean e trovarlo pronto, come successo a Torino”.