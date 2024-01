La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina ha in mano lo svizzero

Un articolo sulla Fiorentina presente questa mattina su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 17

Il titolo del pezzo sul mercato viola è: "Acquisti e frenate". E ancora: "Stop per Rodriguez Adesso c'è Vargas nel mirino della Fiorentina". Sommario: "Il club viola non ha affondato per l'uruguaiano e ha in mano lo svizzero. Brekalo-Dinamo: è no".

Tutto bloccato

Articolo che inizia così: "Tutto bloccato, forse definitivamente saltato. Le pedine del mercato della Fiorentina non sono andate al proprio posto e quella di ieri è stata una giornata in cui sono stati fatti passi indietro invece che affondi decisivi".