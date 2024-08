Vince all'esordio l'ex club di Amrabat con un gol di Zirkzee. E ten Hag tiene fuori un obiettivo della Fiorentina...

Nella serata di ieri c'è stata la prima inaugurale della Premier League 2024/2025. Il Manchester United, ormai ex club di Amrabat, ha ospitato il Fulham e la partita è finita con il punteggio di 1-0 per i padroni di casa. Decisiva la rete all'esordio dell'ex Bologna Joshua Zirkzee a pochi minuti dalla fine.

Lindelof out

Nei Red Devils, è stato lasciato fuori Victor Lindelof: il giocatore, obiettivo di mercato della Fiorentina, non figurava tra i convocati di Erik ten Hag per l'esordio in campionato contro il club di Londra.

La situazione

La Fiorentina ha già ingaggiato Nicolas Valentini per il ruolo di centrale, ma l'argentino non dovrebbe arrivare prima di gennaio. Per questo motivo, Sky Sport ha lanciato il nome di Lindelof come possibile innesto d'esperienza per la retroguardia gigliata. In tal caso, lo United partecirebbe in parte allo stipendio del classe '94.