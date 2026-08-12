Il figliol prodigo Vlahovic pronto al trasferimento in Turchia, per ricomporre un duo già brevettato

Da bianconero… a bianconero: sembrerebbe essere finita la telenovela legata al futuro di Dusan Vlahovic, con il serbo pronto a ricomporre un duo già visto con successo ai tempi della Fiorentina.

Pronto all'addio

Lo riporta Fabrizio Romano: Vlahovic e il suo team avrebbero dato l'ok al Besiktas, squadra turca allenata da Vincenzo Italiano. Gli ultimi contatti verbali hanno portato all'accordo: si tratta di un contratto triennale - 10 milioni annui più 10 milioni alla firma - e si aspetta solo il ‘sì’ definitivo del serbo, che sembra quindi pronto a lasciare l'Italia dopo 8 anni. Nelle prossime 48 ore, scrive l'esperto di mercato, dovrebbe sbarcare in Turchia.

Il figliol prodigo

Senza dubbio, uno dei fattori decisivi nella trattativa è la presenza di Italiano, l'allenatore che più di tutti ha saputo tirar fuori il meglio dal serbo: sotto la guida dell'attuale allenatore del Besiktas, Vlahovic realizzò 20 gol in 24 presenze con la maglia della Fiorentina, prima di trasferirsi alla Juventus nel gennaio del 2022. Da lì un lento declino: al Besiktas l'obiettivo sarà quello di tornare ai vecchi fasti, visti proprio all'ombra della Curva Fiesole.