Problemi per il Bologna sugli esterni verso la Fiorentina. Thiago Motta fa chiarezza: "Orsolini sta tornando, Karlsson ancora non ce la fa"

Il Bologna si avvicina alla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma martedì prossimo. Prima, chiaramente, c'è il campionato e la sfida al Genoa, per la quale l'allenatore Thiago Motta non potrà contare su tutti i suoi esterni. Dan Ndoye è out fino a fine mese, ma non è l'unico non al 100%.

Il tecnico fa chiarezza

Ecco le parole di Motta in conferenza stampa: “Orsolini? Torna adesso dall'infortunio, mi aspetto tanto. Vedremo se potrà dare il suo contributo già da titolare o a gara in corso. Karlsson? Per questa volta non ce la fa a tornare a disposizione. Ancora non è pronto”.