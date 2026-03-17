Bonan: "Al Franchi la Fiorentina ha giocato partite sconcertanti. Forse anche perché lo stadio è indegno. Ma contro l'Inter..."

Il giornalista di Sky Sport Alessandro Bonan ha parlato a margine della presentazione del libro di Carlo Pallavicino “Ci chiamavano sciacalli”. Tra le sue dichiarazioni anche un pensiero sulla situazione della Fiorentina.

Le parole di Bonan

“La vittoria della Fiorentina a Cremona permette alla squadra di affrontare le prossime partite con maggiore serenità. I viola erano bloccati mentalmente e una sconfitta sarebbe stata molto pesante. Ora, invece, credo che la squadra possa ritrovare fiducia e sicurezza nei propri mezzi. La paura, comunque, continuerà a mantenere alta l’attenzione, ma le prossime gare verranno affrontate con più convinzione. La Fiorentina ha dominato nel risultato più che nel gioco, ma alla fine sono emerse le qualità e la differenza tecnica rispetto alla Cremonese. Sono contento per Piccoli, perché avevo la sensazione che soffrisse il peso dell’investimento fatto su di lui. Ieri, invece, ho visto un centravanti vero, concreto".

Sui prossimi impegni

“Per quanto riguarda l’Inter, la Fiorentina resta una squadra imprevedibile: nel bene mi aspetto poco, nel male purtroppo anche tanto, visto l’andamento della stagione. Mi auguro comunque di vedere una partita vera al Franchi, perché finora si sono viste anche prestazioni sconcertanti, forse condizionate anche dalle condizioni non ottimali dello stadio. Sul Raków, credo sia giusto gestire la Conference League dando spazio alle seconde linee, che possono mettersi in mostra e acquisire fiducia. In questo modo tutta la rosa resta coinvolta. Conference? Deve essere un obiettivo”.